29 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Строительная сфера могла бы стать точкой роста для российского рынка труда, однако ни власти, ни бизнес не планируют делать ставку на местные трудовые ресурсы. На рабочие места ждут мигрантов, потому что иностранный специалист, как пояснил вице-премьер России Марат Хуснуллин, стоит дешевле

Евгений Цоц, , 08:56 — REGNUM Вице-премьер России Марат Хуснуллин не знает, кто будет работать на стройках страны, если срочно не ввезти иностранцев. На брифинге в правительстве он рассказал о «ключевом показателе», который не просчитали на рынке новостроек, — росте стоимости рабочей силы.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин Government.ru

«Мигранты уехали, вернуться не смогли. А строить-то кому? Я с застройщиками разговариваю — в Ростове был буквально две недели назад, застройщик говорит: в начале года платил зарплату 50 тыс. рублей, сейчас за 80−90 тыс. собрать людей не могу. Готов и больше платить… Потому что сегодня, нравится нам или не нравится, но мигрант, который работает за 35−50 тыс., работает 12 часов в день — при 40-часовой рабочей неделе. И он стоит намного дешевле», — сказал он.

Хуснуллин, как высокопоставленный федеральный чиновник, мог обратиться с этим вопросом к местным властям и выяснить, есть ли в регионе люди, желающие работать на стройках. По данным Ростовстата на октябрь 2020 года, в Ростовской области зарегистрировано 115,8 тыс. безработных — в 6,4 раза (!) больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Зарплата по итогам 10 месяцев 2020 года в области выросла на 5% и составила в среднем 34,34 тыс. рублей.

Если даже этого мало, рядом с Ростовской областью есть несколько субъектов Федерации из Северного Кавказа, где уровень безработицы ещё выше.

А то, что остались мигранты, готовые работать на стройках по 12 часов в день за 35 тыс. рублей, безусловно, выглядит как новость. Цены на частные строительные услуги иностранных рабочих давно сравнялись или даже превосходят местные предложения. Об уравнивании говорят некоторые исследования. Портал Worki проанализировал 1,7 млн откликов на вакансии и выяснил, что российские граждане готовы работать за меньшие деньги, чем мигранты из бывших союзных республик — в среднем на 6%, но по некоторым позициям разница достигает 14%.

Крупный застройщик Москвы набирает рабочих в Узбекистане, по данным местных СМИ, на зарплаты от 60 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц.

Стройка Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Однако допустим, что Хуснуллин, много лет управлявший строительным комплексом столицы и знающий реальную ситуацию лучше социологов и СМИ, сообщает более точную информацию и мигранты в итоге обходятся дешевле, чем хотели бы сами. Но ведь вопрос совершенно не в этом.

Мы живём в постиндустриальную эпоху, в которую у граждан России всё меньше простых и понятных способов заработать себе на жизнь. Советские заводы разрушены, новых производств мало, они автоматизированы, много рабочих в них не нужно. Торговый бизнес времён дикого капитализма изжит, его заменили крупными сетями. Цифровизация повсеместно забирает рабочие места, оптимизацию совсем скоро прочувствуют самые разные сферы — службы безопасности, перевозки, образование, финансы, торговля.

Диего Ривера. Рабочий.1932

Казалось бы, строительная отрасль могла бы стать, говоря языком маркетинга, дойной коровой для рынка труда, как насыщая его простыми профессиями, так и давая возможности для нишевой высококвалифицированной занятости и предпринимательской инициативы. Но когда вдруг появляются и средства, и устойчивая потребность в кадрах, работодатели попросту заказывают мигрантов, игнорируя потребности наших граждан. Возможно, для бизнеса это оправдано, но роль государства как раз и заключается в том, чтобы смотреть на проблему с разных сторон, не только глазами тех, кто ищет прибыль. В конце концов, для кого строить дома, если у населения не будет работы?

Да, уволенный в разгар пандемии водитель, официант или бухгалтер не придёт к застройщику из Ростова, какую бы зарплату тот ни предложил, не имея соответствующего опыта и знаний. Здесь нужен работоспособный механизм, позволяющий освоить навыки актуальных и востребованных профессий с нуля. Но этими решениями власти почему-то принципиально не занимаются. Потому что строительство и занятость курируют разные вице-премьеры? Или потому что бизнес на мигрантах приносит слишком много денег?

В декабре портал по поиску работы Superjob провёл социологическое исследование, в котором выяснил отношение жителей России к инициативе Минстроя по ввозу мигрантов на российские стройки. Поддержали идею только 10% участников опроса, а подавляющее большинство, 71% респондентов, её отвергли. Против выступили даже 57% представителей кадровых служб строительных компаний. Считают инициативу вредной 81% других сотрудников строительных компаний.