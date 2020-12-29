Сараево, , 01:01 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 23 человека скончался. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 28 декабря.

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Заражение было подтверждено у 150 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 68 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 2 новых случая заражения SARS-CoV 2.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 109 330 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что раннее 25 декабря в Боснии и Герцеговине было подтверждено 674 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 41 смертельных случаев.

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