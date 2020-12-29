Берлин, , 00:30 — REGNUM Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Великобритании, был зафиксирован на территории Германии еще в ноябре 2020 года, сообщает газета die Welt.

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Сообщается, что сведения о выявлении нового типа мутации коронавируса выявил Медицинский университет Ганновера. В частности, инфекцию выявили у «очень пожилого» мужчины, у которого течение болезни осложнялось наличием других заболеваний. В результате болезни пациент скончался. При этом результаты медуниверситета подтвердила и берлинская клиника «Шарите».

Минздрав федеральной земли Нижняя Саксония отмечает, что дочь пациента в середине ноября посещала Великобританию, где, предположительно, и заразилась новым штаммом SARS-CoV-2.

Тем не менее пока, по официальным данным, сообщается о выявлении нового штамма коронавирусной инфекции лишь 24 декабря в Баден-Вюртемберге. Однако, как утверждают специалисты, первый случай появления этого штамма SARS-CoV-2 был зафиксирован в Германии еще в ноябре.