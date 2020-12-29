Брюссель, , 00:42 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Авдулла Хоти 28 декабря провел телефонную беседу с комиссаром Еврокомиссии по добрососедству и расширению Оливером Верхели.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стала текущая политическая ситуация в Косово (предстоящие досрочные парламентские выборы) и пандемия COVID-19. Политик гарантировал соблюдение Приштиной всех обязательств, вытекающих из процесса интеграции в Евросоюз и поблагодарил Евросоюз за поддержку программы «Повестка за европейские реформы».

Представитель ЕС заверил Хоти, что определенное количество вакцины против коронавируса прибудет в Косово тогда же, когда и в другие страны Западных Балкан. Оба политика выразили обеспокоенность в связи с началом проведения Сербией вакцинации от коронавируса на севере Косово, где проживают сербы, 25 декабря. Проникновение вакцины в Косово без сопутствующих юридических процедур было расценено в Приштине как нарушение суверенитета Республики, независимость которой не признают в Белграде.

В то время как в Сербии выразили готовность предоставить вакцину всем желающим на территории Косово, депутаты парламента Косово стремятся вызвать недоверие к качеству предлагаемой вакцины.

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