Тирана, , 01:03 — REGNUM В посольстве России в Албании 28 декабря заявили о готовности передать стране вакцину от коронавируса «Спутник V».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предложение было сделано после публикации главой пресс-службы правительства Албании Эндри Фугой выражения восторга относительно начала вакцинации против коронавируса в странах Евросоюза. По последним известиям, бедные страны Западных Балкан, такие как Албания или Косово, вакцину от коронавируса получат от ЕС не раньше марта, а то и летом.

В настоящее время в Евросоюзе проводится вакцинация от коронавируса посредством вакцин компаний Pfizer и BioNtech.

Евросоюз выделил 70 миллионов евро на вакцинацию стран Западных Балкан и принимает активное участие в программе COVAX, в рамках которой каждая из шести стран региона (считая Косово) получит количество доз, необходимое для вакцинации 20% населения.

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