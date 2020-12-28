Тирана, , 23:46 — REGNUM В понедельник, 28 декабря, в Албании в результате исследования 1508 образцов выявили ещё 318 случаев заражения коронавирусом. Ещё 557 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 56 572 случая заражения коронавирусом. 32 122 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1164 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 23 286 человек, из них более половины —13 301 — в Тиране. За последние сутки число активных носителей вируса в стране уменьшилось почти на 200 человек. Число госпитализированных за последние две недели снизилось на 150 человек. На стационарном лечении находятся 316 пациентов, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.

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