Скопье, , 23:43 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 28 декабря, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 700 человек в стране выявили 83 носителей коронавируса. Еще 419 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлен 81 804 случая заражения. 2456 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 11— за последние сутки. 59 650 пациентов выздоровели. Лечение проходят 19 696 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев начало снижаться. На стационарном лечении находятся 1072 пациента.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. 9 декабря число погибших в сутки снова поднялось — до 46.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 296 носителей коронавируса