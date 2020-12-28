Рим, , 23:20 — REGNUM Итальянский журналист Франческо Фоссетти заявил, что проект игры Elden Ring находится на этапе завершения разработки. Об этом 28 декабря сообщил портал Wccftech.

Фосетти, занимающий должность редактора портала Everyeye, утверждает, что студия FromSoftware несколько месяцев назад завершила основную работу по созданию «ядра» игры и если бы не проблемы, которые принесла с собой эпидемия коронавируса, то Elden Ring уже вышла бы в продажу. Журналист отметил, что по его информации, скоро проекту исполнится четыре года и разработчики сейчас занимаются «полировкой» игры.

Напомним, разработкой Elden Ring руководит известный геймдизайнер Хидэтака Миядзаки, работавший над созданием игр серий Armored Core и Dark Souls. В качестве консультанта и одного из авторов сценария выступил писатель Джордж Мартин («Игра престолов»).

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