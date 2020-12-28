Нанси, Франция, , 22:25 — REGNUM Медицинская комиссия больницы французского города Нанси предупредила, что, если до 7 января 2021 года в стране не будут приняты новые меры по противодействию распространению коронавируса, к концу месяца Франция может столкнуться с недостатком коек в реанимационных отделениях.

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Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 28 сентября, глава медицинской комиссии больницы Нанси Кристиан Рабо заявил, что, если «новые меры будут предприняты хотя бы 7 января, они начнут работать лишь 22 января… К 22 января в реанимации во Франции будут находиться уже около 5000 человек, а это существенная нагрузка на больницы».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря директор Ассоциации больниц Парижа Мартин Хиршзаявил, что вакцинация от COVID-19 — это «не референдум против правительства» Франции, и призвал жителей страны как можно скорее пройти процедуру.

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