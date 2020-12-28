Токио, , 22:03 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал своих министров, а также всех граждан страны сохранять бдительность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, 28 декабря сообщает агентство Reuters.

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Также Суга призвал правительственных чиновников принять меры в связи с целым рядом случаев завоза возвращающимися из-за рубежа гражданами Японии новых штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании и ЮАР.

«У вируса нет конца года, нет новогодних праздников. Я прошу каждого министра… тщательно проработать контрмеры» , — заявил японский премьер-министр.

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