Токио, 28 декабря 2020, 22:03 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал своих министров, а также всех граждан страны сохранять бдительность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, 28 декабря сообщает агентство Reuters.
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Также Суга призвал правительственных чиновников принять меры в связи с целым рядом случаев завоза возвращающимися из-за рубежа гражданами Японии новых штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании и ЮАР.
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