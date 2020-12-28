Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Геймер решил пройти игру Dragon Age: Origins таким образом, что все решения он принимает при помощи броска игральных костей. Об этом 28 декабря сообщил портал Game Rant.

Пользователь Twitter Nerdspicey выложил в сеть фотографию, на которой запечатлены несколько кубиков и контроллер Xbox 360. Он также опубликовал несколько видео и заявил, что именно так намерен пройти всю игру. К сожалению, геймер не дал подробных пояснений по поводу того, как работает его система, в частности не объяснил, как создавал персонажа.

В итоге он получил женщину-мошеницу, которая является Серым Стражем и использует кинжалы. При этом Nerdspicey отметил, что на волю случая он не оставил лишь два момента: уровень сложности игры и распределение характеристик. Сейчас геймер публикует на своей странице сообщения о ходе игры.

https://twitter.com/nerdspicey/status/1342900407664848896

Напомним, релиз Dragon Age: Origins состоялся 3 ноября 2009 года. Это самая первая игра популярной франшизы. Первый трейлер будущей игры Dragon Age 4 cтудия BioWare показала 11 декабря 2020 года во время трансляции The Game Awards 2020.

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