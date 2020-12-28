Рим, , 20:53 — REGNUM Открытие театров, кинотеатров, салонов красоты, бассейнов и некоторых других общественных пространств в Италии может быть отложено, передают национальные СМИ со ссылкой на информированные источники в понедельник, 28 декабря.

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Предполагалось, что запрет на работу таких заведений будет снят 15 января. Решение будет приниматься после 6 января, и если не будет очевидным «перелом» эпидемиологической тенденции, смягчение может быть отложено на более поздний срок, отметили источники.

По данным на 28 декабря, в Италии умерли 72 370 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 445 (днем ранее — на 298). Выздоровели 1 408 686 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 14 675 (днем ранее — на 7798). Число подтвержденных носителей выросло на 8585 (днем ранее — на 8913). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 056 277 — более 3% населения страны. В настоящее время заражен 575 221 человек — на 6539 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.