Будапешт, , 20:46 — REGNUM Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил 28 декабря министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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«В соответствии с нашими договорённостями сотрудничество России и Венгрии по вакцине от коронавируса продолжается. Несколько минут назад в Венгрию прибыло 6000 ампул российских вакцины», — написал он на своей странице в Facebook.

Сийярто отметил, что партия препарата будет доставлена в Национальный центр общественного здоровья, после чего венгерскими специалистами будет принято решение по его применению.

«С привлечением 40 тысяч человек в России вакцина уже прошла клиническое тестирование, результат которого показал эффективность 91,4%», — добавил венгерский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия стала первой страной Евросоюза, получившей образцы российской вакцины «Спутник V» для лабораторных исследований. Сообщалось также, что Будапешт консультируется с Москвой о возможности локализации части производство препарата на венгерской территории.

В конце ноября Петер Сийярто рассказывал в интервью телеканалу «Россия-24», что в Европейском союзе действует «сильное лобби против вакцин, которые приходят из-за пределов ЕС».