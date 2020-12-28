Подгорица, , 19:27 — REGNUM Вакцина против коронавируса в Черногории ожидается в январе, сказала Милена Попович Самарджич, эпидемиолог и президент Медицинской палаты Черногории.

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Первая поставка — это пожертвование ЕС, а поставки по механизму COVAX начнутся в феврале-марте 2021 года.

Первыми вакцину получат медработники и представители других социально значимых профессий. Напомним, что Черногория еще в октябре внесла аванс за вакцины в размере 680 тысяч евро.