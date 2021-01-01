Москва, , 02:05 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступило в силу постановление правительства РФ о новых правилах включения в реестр организаторов распространения информации в интернете, сообщает ИА REGNUM. Информация будет общедоступна.

Организаторы распространения информации в интернете должны в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Роскомнадзора о представлении уведомления, сообщить о запуске, например, сайтов или приложений с функцией обмена сообщениями между пользователями. Речь идет об открытых комментариях, отзывах, переписке в чате или на форуме.

Прописан порядок представления уведомления для граждан РФ, российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, для иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства; определен перечень сведений, указываемых в уведомлении, также установлен порядок учета организаторов распространения информации.

Таким образом, попасть в реестр имеет все шансы почти любой сайт. Цель государства ясна: иметь данные о владельце.