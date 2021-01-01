Москва, , 04:25 — REGNUM Предполагается, что в 2021 году в России начнут действовать новые штрафы для автомобилистов, сообщает ИА REGNUM.

Автомобиль Дарья Драй © ИА REGNUM

МВД намерено унифицировать требования Технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года с Правилами дорожного движения (ПДД).

Так, планируется ввести штрафы за езду летом на шипованной резине, а зимой на летней. Требования предусматривают запрет на использование шипованных покрышек с июня по август и летних — с декабря по февраль. Также предполагается, что сотрудники ДПС будут штрафовать водителей за установку зимней резины только на одну ось, а также за использование размерности колес, которые не предусмотрены автопроизводителем.

Кроме того, возможно, водителя смогут оштрафовать за установку в головные фары нештатных ксеноновых ламп, за деформацию или трещины в элементах рулевого управления, а также за коррозию на деталях тормозной системы, которая может нарушить ее герметичность.

Проект поправок в перечень неисправностей был разработан и даже вынесен на общественное обсуждение еще в сентябре 2020 года. Однако документ дорабатывается, и когда он выйдет в свет, неизвестно.