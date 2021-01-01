Москва, , 04:13 — REGNUM С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые ограничения для курильщиков, сообщает ИА REGNUM.

Запрещается курить в медучреждениях, базах и складских помещениях. Курить можно будет только в специально отведенных для этого зонах.

Также, согласно постановлению, запрещается курить на территории складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосов, объектов здравоохранения, образования, транспорта и торговли. Запрет также коснется объектов добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства взрывчатых веществ, взрывоопасных и пожароопасных участков.

Руководители предприятий должны будут повесить в этих местах инструкции пожарной безопасности и предупреждения о запрете курения.

Жесткие ограничения на курение в России вступили в силу в 2013 году. Полный запрет на курение распространяется на госорганы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб.

А с октября 2019 года в России запрещено курение кальянов и электронных сигарет в кафе и ресторанах.

Напомним, что 1 января 2021 года выросли акцизы на табак, определена минимальная цена пачки сигарет, вводится «лимит» на провоз немаркированных сигарет по России.