Москва, , 04:02 — REGNUM С 1 января 2021 года вступили в сиу новые требования к автомобильным аптечкам, сообщает ИА REGNUM.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно приказу Минздрава, теперь водители могут самостоятельно собирать и комплектовать автомобильную аптечку. Раньше водителям было предписано покупать уже готовый аптечный набор для автомобиля.

Состав аптечки претерпел изменения. Так, в аптечках не надо возить стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты маленькой ширины и бактерицидные лейкопластыри.

Узкий рулонный пластырь меняется на широкий.

При этом добавляется еще одна упаковка стерильных салфеток — их предполагается накладывать на рану и перебинтовывать нестерильными бинтами.

Кроме того, в комплект добавляется две нестерильные маски из нетканого материала и еще одна пара перчаток.

Итак: с 1 января 2021 года в составе автомобильной аптечки должны быть две трехслойных маски из нетканого материала, две пары резиновых, латексных, нитриловых или виниловых перчаток, одно устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, четыре марлевых бинта размером 5×10 см, еще три марлевых бинта размером 7×14 см, две упаковки стерильных салфеток и два рулона лейкопластыря.

Однако менять в срочном порядке аптечку автомобилистам не требуется. Старыми аптечками можно пользоваться до истечения их срока годности, но не позднее 31 января 2024 года.

Штраф за отсутствие аптечки или ее отдельных компонентов составляет 500 рублей.