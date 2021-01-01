Москва, , 01:23 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, запрещающий свободный оборот закиси азота, сообщает ИА REGNUM.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации ограничивается оборот закиси азота.

Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается, следует из документа.

Предполагается и уголовная ответственность за такое преступление — максимальная ответственность за нарушение этих запретов составит до 10 лет лишения свободы.