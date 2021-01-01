Москва, , 01:11 — REGNUM С 1 января 2020 года в России упрощается предоставление государственных услуг, сообщает ИА REGNUM.

Органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Аналогичное правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.

Вместе с тем обновленная версия интернет-портала госуслуг будет запущена в России в марте 2021 года, заявил в декабре 2020 года замглавы правительства России Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Обновление обусловлено растущим количеством обращений граждан для оформления документов, оплаты налогов и подачи заявлений в различные госструктуры.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий автовладельцам обращение со страховыми компаниями в случае ДТП.

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