Москва, , 00:51 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступили в силу правила оборудования квартир «умными» электросчетчиков, сообщает ИА REGNUM.

Квартиры в новостройках с 1 января должны быть оснащены «умными» приборами учета электрической энергии. Предполагается, что они сами будут передавать информацию в энергоснабжающую организацию.

Цена такого счетчика — от 12 тыс. до 15 тыс. рублей. Обязанность установки и эксплуатации новых приборов возлагается не на потребителей, а на сетевые и энергосбытовые компании. Закон подразумевает, что стоимость затрат на замену обычных приборов на «умные» будет закладываться в тариф.

Предполагается, что внедрение системы умного учёта позволит сэкономить до 30% электрических ресурсов.