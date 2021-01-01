Москва, , 00:15 — REGNUM С 1 января в России разрешается использовать мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны в зданиях, сообщает ИА REGNUM.

Теперь в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров, уточняет Роспотребнадзор. Речь идет о классификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Бенгальские огни и хлопушки и настольные можно было зажигать и раньше.

Отметим, что ко второму классу опасности относятся большинство фонтанов, петарды и наземные фейерверки.