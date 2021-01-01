Москва, , 00:06 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вырос размер материнского капитала на 3,7%, кроме того, получить его можно намного быстрее, чем годом ранее, сообщает ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купание ребенка

Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 рубля. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка, начиная с января 2020 года (в случае если ранее право на маткапитал не возникало) выплаты составят 639 431,83 рубля. При этом семьи, которые получили маткапитал на первенца, при рождении второго ребенка получат 155 550 рублей.

Начиная с 2021 года выдача сертификата займет не больше пяти рабочих дней, рассмотрение заявки о распоряжении средствами — не больше десяти. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 15 и 20 дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.

Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2021 году более миллиона российских семей получат материнский капитал.

Программа маткапитала стартовала в России в 2007 г. с суммы 250 тыс. рублей для семей, в которых родился второй ребёнок. С 15 апреля 2020 г. сертификат на маткапитал оформляется автоматически.

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