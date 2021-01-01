Москва, , 00:04 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии, сообщает ИА REGNUM.

На 2021 год устанавливается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, продолжительностью 264 месяца.

«Период дожития» в 2020 году рассчитан в 258 месяцев, в 2019 году — 252 месяца. Расчеты производятся согласно методике.

Ранее в комитете Госдумы по труду и соцполитике отмечали, что увеличение ожидаемого периода выплаты приводит к снижению размера накопительной пенсии.

Так, по словам депутата от «Справедливой России» Валерия Гартунга, этим законом «380 рублей в месяц у среднего пенсионера вынимается из кармана каждый месяц».

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