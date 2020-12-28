Москва, , 17:36 — REGNUM Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела заседание комиссии по поводу крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море, сообщает 28 декабря сайт правительства России.

Поисковая группа МЧС Mchsmedia.ru

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На заседании рассказали предварительную картину трагедии.

«По информации Росрыболовства, предварительно установлена картина крушения: в 4:08 на судно «Войково» поступил сигнал бедствия, в 4:12 судно «Онега» пропало с радаров», — говорится в информации.

Спасены двое рыбаков — уроженцы Мурманска и Ростовской области. Сейчас они находятся на борту судна «Войково», их жизни ничего не угрожает. Поисковая операция продолжается. С семьями рыбаков, пропавших без вести, работают психологи.