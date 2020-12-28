28 декабря 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 17:49 — REGNUM Городские службы завершают украшение города перед новогодними праздниками. Столица вновь засверкала сказочными узорами и пестрыми огнями, предвещающими скорое наступление одного из главных праздников в стране, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Арбате Василий Иванов © ИА REGNUM

На Лубянской площади Василий Иванов © ИА REGNUM

На Лубянской площади Василий Иванов © ИА REGNUM

По традиции главными символами торжеств стали ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами, под которыми располагаются светящиеся цифры 2021. Выделять дополнительные средства в этом году не стали. По заявлению заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, было принято решение использовать обновленные конструкции и символику прошлых лет.

На Манежной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Площадь Киевского Вокзала Василий Иванов © ИА REGNUM

На Тверской и Пушкинской площадях снова красуются ажурные световые арки. На Манежной установлен праздничный комплекс, который венчает ёлка высотой около 12 метров. Её украсили красными и золотыми шарами, гирляндами. На площади перед Киевским вокзалом создана световая инсталляция в виде небольшого Санкт-Петербурга. В музее-заповеднике Царицыно посетителей встречает особенная новогодняя сказка: здесь можно прокатиться в сверкающей карете или погулять около высокой пестрой ели, возле которой несет караул гвардия щелкунчиков.

На Театральной площади Василий Иванов © ИА REGNUM