Пекин, , 16:11 — REGNUM Alibaba Group Holding Ltd. и Tiger Global Management LLC вложили 1,6 млрд долларов в китайский стартап в области онлайн-образования под названием Zuoyebang, подчеркнув, что пандемия Covid-19 превратила дистанционное обучение в успешный бизнес. Об этом 28 декабря 2020 пишет Bloomberg.

Другие спонсоры — Softbank Vision Fund, Sequoia Capital China и FountainVest Partners — также участвовали в финансировании.

Инвесторы активизировались в секторе онлайн обучения в 2020 году, так как все больше учащихся переходят на дистанционное обучение, и эта тенденция усилилась в связи с закрытием школ на фоне пандемии. Ожидается, что китайский рынок онлайн-обучения достигнет 315 миллиардов юаней (48 миллиардов долларов) в 2020 году, что почти втрое больше, чем пять лет назад.

Zuoyebang (название переводится как «помощник по домашнему заданию»), является дочерним продуктом китайской поисковой системы Baidu Inc. Пятилетний стартап, основанный бывшим руководителем Baidu Хоу Цзяньбинем, предлагает классы с «живой трансляцией» уроков, а также другие услуги дистанционного обучения более чем 170 миллионов активных пользователей в месяц по всей стране. Компания заявила, что в любой день ее платформу используют не менее 50 миллионов студентов, что эквивалентно всему населению Испании.

Новое финансирование поможет Zuoyebang догнать её главного конкурента Yuanfudao, который поддерживается такими компаниями как Tencent Holdings Ltd. и Hillhouse Capital, и чья капитализация достигла 15,5 млрд долларов.

По данным исследовательской компании Zero2IPO Group, с начала 2020 года, в целом по стране, китайские стартапы в сфере образования привлекли инвестиций не менее, чем на 47,6 млрд юаней.