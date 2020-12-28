Джакарта, , 16:01 — REGNUM Полиция столицы Индонезии Джакарты полностью закроет дорогу Судирман-Тамрин в канун Нового года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что полиция закроет для транспорта, велосипедистов и пешеходов трассу Судирман-Тамрин с вечера 31 декабря 2020 года до утра 1 января 2021 года.

«Будет ночь без машин и даже ночь без толпы», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

Полиция также будет блокировать движение транспортных средств на границе с Джакартой в канун Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень занятости койко-мест в больницах Индонезии составляет 64,10%, при этом в девяти провинциях коэффициент занятости койки-мест превышает средний показатель по стране.

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