Пекин, , 15:59 — REGNUM Антитела к коронавирусу нового типа есть только у 4,43% жителей города Ухань в китайской провинции Хубэй, откуда началась пандемия коронавирусной инфекции. Таковы результаты исследования, проведённого китайскими учёными, которые публикует журнал JAMA Network Open.

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Участие в исследовании, проведённом в больнице Тунцзи Университета науки и технологий Хуачжун, приняли свыше 35 тыс. жителей старше 18 лет.

«Это исследование показало, что серопозитивная распространенность составила 3,9% в когорте из 35 040 человек в Ухане, Китай. Большинство людей дали положительный результат только на антитела IgG к SARS-CoV-2, что указывает на предшествующую инфекцию», — сообщили исследователи.

При этом антитела на сегодняшний день имеют всего 4,43% населения Уханя. А среди жителей провинции Хубэй (не включая Ухань) антитела нашли только у 0,44%.

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Как сообщало ИА REGNUM, о вспышке коронавируса нового типа в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 80 млн носителей SARS-CoV-2.