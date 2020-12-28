Пекин, 28 декабря 2020, 15:59 — REGNUM Антитела к коронавирусу нового типа есть только у 4,43% жителей города Ухань в китайской провинции Хубэй, откуда началась пандемия коронавирусной инфекции. Таковы результаты исследования, проведённого китайскими учёными, которые публикует журнал JAMA Network Open.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»
Участие в исследовании, проведённом в больнице Тунцзи Университета науки и технологий Хуачжун, приняли свыше 35 тыс. жителей старше 18 лет.
При этом антитела на сегодняшний день имеют всего 4,43% населения Уханя. А среди жителей провинции Хубэй (не включая Ухань) антитела нашли только у 0,44%.
Читайте также: В Ухане заявили о возможности распространения новых видов коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, о вспышке коронавируса нового типа в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 80 млн носителей SARS-CoV-2.