Ашхабад, , 15:53 — REGNUM Лечебные свойства солодки стали одним из главных сюжетов туркменского телевидения после заявления президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает 28 декабря издание «Хроники Туркмении».

25 декабря глава республики заявил о возможности использования корня солодки в борьбе с коронавирусом. На следующий день, 26 декабря, газета «Нейтральная Туркмения» опубликовала статью «Солодка бьет рекорды по популярности».

Автор пишет о местном производстве солодки, которая поставляется на экспорт. Кроме того, в газете восхваляется «мудрость и дальновидность» главы государства, определившего приоритетные направления медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Гурбангулы Бердымухамедов поручил изучить президенту Академии наук Туркмении Сапардуры Тойлыеву лечебные свойства корня солодки в борьбе с COVID-19.

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