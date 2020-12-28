Кампала, , 15:55 — REGNUM Все новогодние праздничные мероприятия в Уганде отменили из-за вспышки числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на заявление министра информации, связи итехнологий Уганды Джудит Набакубы.

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В соответствии с заявлением, все музыкальные концерты, ночные бдения и фейерверки будут запрещены.

«Массовое скопление людей на ярмарках увеличивает риск распространения коронавируса», — заявила Набакуба.

«На этот раз полиция не даст разрешения на фейерверки. Из-за них люди часто задерживаются допоздна и собираются вокруг определенного места», — добавила она.

Министр призвала жителей страны оставаться в новогоднюю ночь дома и встречать Новый год со своими семьями.

По данным министерства здравоохранения, всего в Уганде выявили 33 563 случаев заражения коронавирусом.