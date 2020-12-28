Красногорск, , 15:17 — REGNUM Подмосковным заведениям общественного питания следует направить разъяснения относительно требования к наличию отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Соответствующее поручение 28 декабря дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вчера ко мне подошли люди — жители Подмосковья и говорят: зачем вы в постановлении записали, что в ресторан нельзя ходить без справки ПЦР. Я начал объяснять, что мы имели ввиду совершенно другое, но по факту какая-то недосказанность осталась», — сказал Воробьев.

В ответ главе региона доложили, что требование к наличию отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию действует только для участников корпоративов и праздников, которые проводятся в заведениях общественного питания.

«Можно ли направить директорам всех ресторанов четкое и понятное разъяснение, чтобы не было кривотолков? Что это касается только тех, кто собирается компанией. Смеются то надо мной, я же подписал. Я прихожу, захожу в магазин. Меня отводят в сторону и говорят: ты зачем придумал меру, которая позволяет приходить в ресторан только со справкой ПЦР», — заявил Воробьев.

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