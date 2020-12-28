Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Члены неправительственной организации (НПО) «Единая молодежь Грузии» 28 декабря вышли на акцию протеста возле здания правительства страны в Тбилиси. Об этом сообщает агентство Report.

Сообщается, что протестующие вышли протестовать с плакатами с надписью «Народ голодает». Они рассказали журналистам, что вышли заявить о тяжелом положении населения в стране.

По словам активистов, они в будущем планируют новые подобные акции.

Стоит отметить, что Национальная статистическая служба Грузии сегодня, 28 декабря, опубликовала уточненные данные по уровню безработицы в стране. По данным на начало 2020 года, он достиг 17,6%.

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