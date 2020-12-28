Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Рост мобильности жителей Грузии в результате смягчения карантинных мер может привести к росту темпов распространения коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, 28 декабря сказала глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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«На фоне снятия ограничений мы наблюдаем, что мобильность в стране увеличилась, — сказала министр. — Поэтому, конечно, ожидается, что будет рост (числа случаев заражения, прим. — ИА REGNUM)».

Тикарадзе призвала жителей страны не выходить из домов без особой необходимости и соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 24 декабря по 2 января 2021 года были смягчены меры. Власти разрешили открыться торговым центрам и магазинам, торгующим непродовольственными товарами.

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