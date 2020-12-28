Мадрид, , 13:12 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Испании и других странах Европы прекратится, вероятно, к концу лета 2021 года. Об этом испанский министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил в интервью радиостанции Cadena Ser.

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Он назвал начало вакцинации «началом конца» пандемии. Иммунизация 70% населения будет означать конец пандемии, и это может произойти в конце лета.

«В Испании и в Европе», — уточнил Илья.

На этом этапе, добавил министр, страны Европы смогут помочь с вакцинацией другим государствам, так как договоры заключены на большее, чем необходимо, количество доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Испания получила первую партию вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. В стране начали прививать постояльцев и сотрудников домов престарелых, а также центров для людей с ограниченными возможностями.

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