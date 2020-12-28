Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM В Казахстане сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Марат Шоранов на брифинге.

По его словам, Казахстан переместился в зону умеренного риска. В зону высокого риска попали Акмолинская, Павлодарская и Кустанайская области. В зоне умеренно риска — Алма-Ата, Нур-Султан и Северо-Казахстанская области.

Отметим, по состоянию на 28 декабря в Казахстане выявили 152,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 733 — за минувшие сутки. Наибольшее число случаев обнаружено в Восточно-Казахстанской области — 18,7 тыс.