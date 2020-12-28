Никосия, , 13:03 — REGNUM Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Он сообщил об этом 28 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

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На странице 74-летнего политика выложена фотография, на которой запечатлён момент прохождения им вакцинации.

«Подарок научного сообщества, вакцина против COVID-19, дает нам не только надежду, но и право на жизнь», — говорится в прикрепленном к фото сообщении.

При этом президент Кипра отметил, что до окончательной победы над коронавирусом еще далеко.

«Поэтому обращаюсь ко всем: немного терпения и у нас все получится», — заключил Анастасиадис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Кипра выявлено в общей сложности свыше 19,6 тыс. носителей коронавируса при 112 умерших от COVID-19.