Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Комментируя предварительные итоги начала массовой вакцинации от COVID-19 в Швеции, глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак отметила удобную логистику транспортировки препарата и отсутствие побочных эффектов вакцины. Сейчас привиться от COVID-19 в Швеции можно в 15 ленах страны. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

«Мне кажется фантастическим, что мы наконец-то приступили к работе», — заявила Спак.

Отмечается, что вакцинация в остальных шести ленах Швеции начнется в ближайшие дни.

«Согласно полученным отчетам, логистика сработала. Все дозы вакцины были распределены должным образом … Пока о серьезных побочных эффектах не сообщалось», — добавила Спак.

Напомним, что первой, кто получил вакцину от смертельного заболевания стала, 91-летняя Гун-Бритт Йонссон. Она привилась от COVID-19 27 декабря в доме престарелых в Мьёльбю (лен Эстергётланд).

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцинация от COVID-19: в Швеции призвали готовиться к летним отпускам