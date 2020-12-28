Москва, , 12:51 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 декабря выразил соболезнования семьям и близким погибшим в Баренцевом море моряков.

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«Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия — во время шторма затонуло рыболовецкое судно «Онега». Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков», — сказал Мишустин перед началом оперативного совещания с вице-премьерами.

Глава правительства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию под контроль и подключить к работе служб, которые проводят поисково-спасательную операцию. Также премьер-министр распорядился оперативно обеспечить поддержку родственникам погибших и пропавших моряков — психологическую и материальную.