Красногорск, 28 декабря 2020, 12:14 — REGNUM В Московской области началось движение по новому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает телеканал «360».
В церемонии запуска приняли участие губернатор региона Андрей Воробьёв и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Глава региона напомнил о пробках, которые были раньше.
«То, что открываем сегодня, — действительно загляденье… Нашей задачей было сделать всё незаметно, быстро», — сказал Воробьёв.
В новом участке 170 километров. Ещё 141 километр было открыт ранее.
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