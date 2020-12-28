Красногорск, , 12:14 — REGNUM В Московской области началось движение по новому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает телеканал «360».

В церемонии запуска приняли участие губернатор региона Андрей Воробьёв и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Глава региона напомнил о пробках, которые были раньше.

«То, что открываем сегодня, — действительно загляденье… Нашей задачей было сделать всё незаметно, быстро», — сказал Воробьёв.

В новом участке 170 километров. Ещё 141 километр было открыт ранее.

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