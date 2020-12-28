Ташкент, , 11:41 — REGNUM Российские компании заинтересованы в увеличении числа трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этом 28 декабря заявил посол России в Ташкенте Владимир Тюрденев, сообщает издание «Подробно.uz».

"Этим вопросом сейчас активно занимаются, но быстрых решений здесь нет», — сказал дипломат. Он отметил, что этой проблемой занимается советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов.

Тюрденев считает, что свободный въезд в Россию для неорганизованных мигрантов будет закрыт до тех пор, пока не нормализуется ситуация с распространением коронавируса.

Посол добавил, что стороны пытаются найти компромиссный вариант для организованного выезда мигрантов не только для крупных предприятий, но и для мелкого бизнеса.