Найроби, , 11:31 — REGNUM Бывший член парламента Кении от округа Калолени Гунга Мвинга скончался от COVID-19. Об этом сообщает Citizen TV со ссылкой на заявление представителей его семьи в воскресенье, 27 декабря.

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Экс-законодатель скончался в больнице Момбасы во время прохождения курса лечения.

45-летний мужчина был доставлен в больницу 24 декабря 2020 года после осложнений, вызванных коронавирусом.

Покойный, юрист по профессии, был депутатом парламента Калолени в период с 2013 по 2017 год, когда его место занял нынешний законодатель Пол Катана.