Горно-Алтайск, , 10:51 — REGNUM На территории Республики Алтай запрещены новогодние мероприятия. Об этом заявил в преддверии праздничных выходных глава региона Олег Хорохордин на заседании регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Напоминаю, никаких массовых мероприятий, новогодних корпоративов ни в государственных органах власти, ни в других организациях, ни в точках общепита. Напоминаю, это мы запретили», — отметил он.

По словам руководителя региона, соблюдение ограничительных мер будут проверять в ходе рейдов как до, так и после праздников.

Добавим, что суточный прирост носителей коронавируса к концу декабря начал ощутимо снижаться. Если в первой половине месяца ежедневно подтверждалось более 90−100 случаев заражения, но к 28 числа прирост упал до 32.

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