Москва, , 10:46 — REGNUM За последние сутки в России выявили 27 787 носителей коронавируса, сообщает 28 декабря портал стопкоронавирус.рф.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в стране исследования выявили 28 284 случая заражения. Всего в России за время пандемии подтверждено 3 078 035 случаев, из них 551 461 случай остаётся активным.

За сутки выздоровели 20 480 человек, зафиксировано 487 летальных исходов.