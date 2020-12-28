Москва, , 10:25 — REGNUM Правительство России оптимизирует штаты 45 министерств и ведомств. Об этом 28 декабря сообщает официальный сайт правительства.

Согласно информации, соответствующее постановление правительства уже подписано, однако будет опубликовано позднее.

Всего сокращению подлежат 74 структурных подразделения, выполняющих обеспечивающие функции. Планируется сокращение 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.

Указано, что средства, которые высвободятся в результате реформы, останутся в фондах оплаты труда.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек», — цитируются в информации слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.