Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 538 случаев заражения коронавирусом в ходе 4769 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 28 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 222 143 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 206 313 победили инфекцию, в том числе 2766 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2418 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 41 — в течение последних суток. В стационаре лечат 5624 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1311. На карантине находятся 427 человек.

27 декабря, согласно официальным данным, в Грузии за сутки выявили 1097 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 8 394 тестов, признаны выздоровевшими 3208 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 24 декабря по 2 января 2021 года смягчили карантинные ограничения. В эти дни разрешено открыться торговым центрам, а также магазинам, торгующим одеждой, обувью и другими товарами. Однако вещевые рынки и традиционные ярмарки остались под запретом. Торговцы в Тбилиси и ряде других городов протестуют и требуют позволить им торговать на новогодние праздники.

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