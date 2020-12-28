Найроби, , 10:12 — REGNUM У 80 человек в Кении подтвердилось заражение коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает Citizen TV со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

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Из них 63 — кенийцы, 17 — иностранцы, причем самый младший заболевший — трехлетний ребенок, а самому старшему 98 лет.

По словам главы минздрава, за минувшие сутки был проведен 1601 тест, в результате чего число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 95 923. Днем ранее в восточноафриканской стране выявили 130 случаев заражения вирусом.

Мутахи Кагве также сообщил, что 425 пациентов в Кении выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки, а общее число выздоровевших достигло 77 423 человек. Он добавил, что 3 пациента с коронавирусом скончались за последние 24 часа, в результате чего совокупное число случаев с летальным исходом составило 1658.