Москва, , 10:02 — REGNUM В Турции ужесточили правила въезда туристов. С 30 декабря 2020 года въезжающие в страну граждане должны обязательно предъявить тест на коронавирус, сообщили 8 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Все авиапассажиры, кроме детей до шести лет, при посадке на борт самолёта должны предоставить справку в бумажном или электронном виде.

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Российских туристов предупреждают, что пассажиров без справки на рейс не допустят. Требование о наличии ПЦР-теста при въезду в Турцию будет действовать до 1 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции за январь-октябрь 2020 года побывали 1,91 млн туристов из России.

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