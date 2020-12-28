Стокгольм, , 10:09 — REGNUM 27 декабря в Швеции, как и во многих других странах Евросоюза, стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19. Первой, кто получил вакцину от смертельного заболевания, стала 91-летняя Гун-Бритт Йонссон. В то же время Ричард Бергстрём, координирующий усилия властей по вакцинации в Швеции, полагает, что правительство страны в скором времени сможет постепенно отказываться от карантинных ограничений. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

К эфиру телеканала SVT Бергстрём подключился, находясь в доме престарелых Fullriggaren, расположенном в Хельсингборге (лен Сконе). 27 декабря от COVID-19 там было привито в общей сложности 98 человек.

«Постепенно можно будет избавляться от различных ограничений», — обнадежил Бергстрём, отметив, что следующим летом многие жители Швеции смогут жить более свободно, так как постепенно в процесс вакцинации будут включатся различные группы населения.