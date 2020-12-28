Париж, , 08:33 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 8,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 8822 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 559 686.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 62 746.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.